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Гіпертонія-стоп (Hypertension-stop)
Гіпертонія-стоп (Hypertension-stop)
Чернігів
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні:
-10,48 грн
30,02
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
126.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
129.0 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
40,50
Економія при броні:
-10,48 грн
30,02
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
323.8 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
36,00
Економія при броні:
-1,00 грн
35,00
грн
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Магнолія
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
380.9 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
381.9 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
382.7 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
382.9 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Харків, в'їзд Лікарський, 1
384.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, просп. Малої Любові, 47
384.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
384.5 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, вул. Культури, 10
385.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
386.6 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
388.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Магнолія
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
388.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, вул. Тернопільська, 32
389.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Сатурн-фарм
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
397.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
397.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
397.1 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Харків, вул. Миру, 54/1
398.3 км
ФІТОЧАЙ №15 "ГІПЕРТОНІЯ-СТОП (НОРМАЛІЗУЮЧИЙ АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК)" фільтр-пакет 1.5 г №20
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
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