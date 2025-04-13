Рекомендується для профілактики і комплексного лікування таких розладів:

— підвищена нервова збудливість, дратівливість, неврівноваженість, лабільність настрою;

— стан постійного психічного напруження, втоми (т. зв. «синдром менеджера»);

— порушення сну, безсоння (легкі форми);

— астенії, неврастенії і вегетоневрозы різного походження, коли відзначаються скарги на пітливість, серцебиття, головний біль та інші психосоматичні прояви;

— схильність до спастичним станів (травного тракту, судинних спазмів, вегетоневрозам);

— безпосередньо при емоційних і фізичних травмах;

— невмотивована тривожність, страхи, невротичні реакції;

— емоційні коливання внаслідок клімактеричного синдрому.