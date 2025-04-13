Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Калмавіс (Calmavis)

Калмавіс таблетки 550 мг №30
Ціни в Київ
від 360,18 грн
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Характеристики
Виробник
Перрері Фармачеутічі
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
550 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

Калмавіс інструкція із застосування

Форма випуску

Таблетки № 30 (2 блістерах по 15 таблеток)

Склад

1 таблетка містить:
L-триптофан 100 мг
Магнію оксид (магній) 133.63 мг
Екстракт кореня Валеріани — Valeriana officinalis 25 мг
Екстракт Ромашки лікарської — Matricaria Chamomilla 25 мг
Екстракт листя Меліси лікарської — Melissa Officinalis 25 мг
Екстракт Ешшольції каліфорнійської — Eschscholtzia californica 25 мг
Екстракт цвіту Липи серцелистої — Tilia cordata 20 мг
Екстракт квіток Лаванди — Lavandula officinalis 20 мг
Екстракт Пасифлори — Passiflora incarnata 9 мг
Допоміжні речовини: кальцію фосфат, натрію кроскармелоза, полівінілпіролідон, магнію стеарат, кремнію діоксид, заліза оксид; оболонка таблетки: гідроксипропілметилцелюлоза, целюлоза мікрокристалічна, стеаринова кислота, гліцерин, титану діоксид.

Показання

Рекомендується для профілактики і комплексного лікування таких розладів:
— підвищена нервова збудливість, дратівливість, неврівноваженість, лабільність настрою;
— стан постійного психічного напруження, втоми (т. зв. «синдром менеджера»);
— порушення сну, безсоння (легкі форми);
— астенії, неврастенії і вегетоневрозы різного походження, коли відзначаються скарги на пітливість, серцебиття, головний біль та інші психосоматичні прояви;
— схильність до спастичним станів (травного тракту, судинних спазмів, вегетоневрозам);
— безпосередньо при емоційних і фізичних травмах;
— невмотивована тривожність, страхи, невротичні реакції;
— емоційні коливання внаслідок клімактеричного синдрому.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів.