Калмавіс (Calmavis)
Калмавіс інструкція із застосування
Форма випуску
Таблетки № 30 (2 блістерах по 15 таблеток)
Склад
1 таблетка містить:
L-триптофан 100 мг
Магнію оксид (магній) 133.63 мг
Екстракт кореня Валеріани — Valeriana officinalis 25 мг
Екстракт Ромашки лікарської — Matricaria Chamomilla 25 мг
Екстракт листя Меліси лікарської — Melissa Officinalis 25 мг
Екстракт Ешшольції каліфорнійської — Eschscholtzia californica 25 мг
Екстракт цвіту Липи серцелистої — Tilia cordata 20 мг
Екстракт квіток Лаванди — Lavandula officinalis 20 мг
Екстракт Пасифлори — Passiflora incarnata 9 мг
Допоміжні речовини: кальцію фосфат, натрію кроскармелоза, полівінілпіролідон, магнію стеарат, кремнію діоксид, заліза оксид; оболонка таблетки: гідроксипропілметилцелюлоза, целюлоза мікрокристалічна, стеаринова кислота, гліцерин, титану діоксид.
Показання
Рекомендується для профілактики і комплексного лікування таких розладів:
— підвищена нервова збудливість, дратівливість, неврівноваженість, лабільність настрою;
— стан постійного психічного напруження, втоми (т. зв. «синдром менеджера»);
— порушення сну, безсоння (легкі форми);
— астенії, неврастенії і вегетоневрозы різного походження, коли відзначаються скарги на пітливість, серцебиття, головний біль та інші психосоматичні прояви;
— схильність до спастичним станів (травного тракту, судинних спазмів, вегетоневрозам);
— безпосередньо при емоційних і фізичних травмах;
— невмотивована тривожність, страхи, невротичні реакції;
— емоційні коливання внаслідок клімактеричного синдрому.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів.