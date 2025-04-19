Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
446,69
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
476,55
Економія при броні: -71,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
473,83
Економія при броні: -21,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
460,38
Економія при броні: -24,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
476,32
Економія при броні: -23,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
483,00
Економія при броні: -74,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
474,20
Економія при броні: -21,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
471,70
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
466,90
Економія при броні: -14,78 грн