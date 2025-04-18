Київ (адресу не вказано)
Доступно в 683 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
517,20
Економія при броні: -94,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
473,60
Економія при броні: -50,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
480,89
Економія при броні: -78,99 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
477,17
Економія при броні: -78,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
480,90
Економія при броні: -58,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
467,39
Економія при броні: -83,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
456,66
Економія при броні: -53,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
497,14
Економія при броні: -14,91 грн