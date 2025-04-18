Харків (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
445,54
Економія при броні: -65,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
465,00
Економія при броні: -89,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
484,50
Економія при броні: -55,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
484,50
Економія при броні: -55,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Калмавіс таблетки 550 мг №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
453,90 грн