Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну

Подвійна омега-3 ЕПК і ДГК (Dual omega-3 EPA and DHA)

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ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК
Капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
від 633,90 грн
в 424 аптеках
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ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК
Капсули 700 мг №60
Солгар Вітамін енд Херб
від 1005,74 грн
в 6 аптеках
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Ціни в Київ
від 633,90 грн
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Інструкція вказана для ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30

Подвійна омега-3 ЕПК і ДГК інструкція із застосування

Інструкція вказана для ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30

Форма випуску

30 капсул.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, геморагічний синдром.

Склад

Риб'ячий жир — 1200 мг, в т.ч.: ПНЖК ω3, не менше — 600 мг: ейкозапентаєнова кислота -360 мг, докозагексаєнова кислота — 240 мг.

Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
700 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки