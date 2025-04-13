Подвійна омега-3 ЕПК і ДГК (Dual omega-3 EPA and DHA)
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Інструкція вказана для ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Подвійна омега-3 ЕПК і ДГК інструкція із застосування
Інструкція вказана для ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Форма випуску
30 капсул.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів, геморагічний синдром.
Склад
Риб'ячий жир — 1200 мг, в т.ч.: ПНЖК ω3, не менше — 600 мг: ейкозапентаєнова кислота -360 мг, докозагексаєнова кислота — 240 мг.
Характеристики
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
700 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки