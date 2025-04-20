Подвійна омега-3 ЕПК і ДГК (Dual omega-3 EPA and DHA)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
804,99
Економія при броні: -52,77 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
739,30
Економія при броні: -88,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
732,40
Економія при броні: -81,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
739,00
Економія при броні: -88,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
739,00
Економія при броні: -88,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
766,90
Економія при броні: -116,20 грн
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №60
Солгар Вітамін енд Херб
1110,40
Економія при броні: -134,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн