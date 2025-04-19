Подвійна омега-3 ЕПК і ДГК (Dual omega-3 EPA and DHA)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
797,61
Економія при броні: -32,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
804,54
Економія при броні: -52,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
795,84
Економія при броні: -43,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
817,60
Економія при броні: -35,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн