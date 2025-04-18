Подвійна омега-3 ЕПК і ДГК (Dual omega-3 EPA and DHA)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 417 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
739,30
Економія при броні: -86,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
905,00
Економія при броні: -232,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
794,93
Економія при броні: -42,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
788,22
Економія при броні: -23,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
895,00
Економія при броні: -228,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
739,00
Економія при броні: -85,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
795,87
Економія при броні: -29,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ПОДВІЙНА ОМЕГА-3 700 мг ЕПК та ДГК капсули 700 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
770,20 грн