Вміст 1 капсули: листя гінкго білоби екстракт сухий (Ginkgo biloba) — 100 мг; коренів оману екстракт сухий (Ínula) — 80 мг; квітів і листя конюшини лучної екстракт сухий (Trifolium pratense) — 60 мг; квіток та плодів глоду екстракт сухий (Crataegus) — 60 мг; плодів та кісточок винограду екстракт сухий (Vitis) — 50 мг; барвінка екстракт сухий (Vinca) — 50 мг.