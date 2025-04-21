Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
438,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
475,86
Економія при броні: -32,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
488,75
Економія при броні: -44,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
493,23
Економія при броні: -49,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
438,00
Економія при броні: -48,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я