Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
463,20
Економія при броні: -76,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
473,01
Економія при броні: -51,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
309,02
Економія при броні: -51,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
457,40
Економія при броні: -70,80 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
477,43
Економія при броні: -33,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
489,07
Економія при броні: -65,97 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
481,63
Економія при броні: -37,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
479,21
Економія при броні: -35,32 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
480,94
Економія при броні: -37,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн