Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
478,89
Економія при броні: -35,27 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
463,30
Економія при броні: -76,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
457,00
Економія при броні: -70,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
457,00
Економія при броні: -70,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
231,65
Економія при броні: -38,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Кардіоклін капсула №60
Фармацевтична Компанія Елемент Здоров'я
445,60 грн