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Декліманс (320774) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Декліманс
Ціна в місті Київ
від 399,28 грн
Без рецепта
30 шт від 399,28 грн
В наявності в 395 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Декліманс інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить

Активні речовини: екстракт шишок хмелю — 100 мг, екстракт кореня дикого ямсу — 60 мг, екстракт кореня дудника китайського — 50 мг, екстракт кореня пуерарії лопатевої — 50 мг, екстракт трави якорців сланких — 50 мг, екстракт кореневища циміцифуги — 30 мг.

Допоміжні речовини: орісіл, кальцію стеарат, мікрокристалічна целюлоза, лактоза.

Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки:

білки — 21.0 г, вуглеводи — 7.0 г, жири — 0 г; 112 ккал (469 кДж).

Форма випуску

капсули з масою вмісту 400 мг № 30.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим жінкам по 1 капсулі на добу незалежно від прийому їжі, запиваючи водою.

Протипоказання

Індивідуальна несприйнятливість компонентів, вагітність та період лактації, естроген-залежні гіперпроліферативні процеси.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4°С до 25°С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Декліманс
Декліманс капсули, №30
від 399,28 грн
В наявності в 395 аптеках
Ціни в аптеках
Декліманс
Декліманс капсули, №30
від 399,28 грн
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