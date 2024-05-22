Декліманс (320774) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Декліманс інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить
Активні речовини: екстракт шишок хмелю — 100 мг, екстракт кореня дикого ямсу — 60 мг, екстракт кореня дудника китайського — 50 мг, екстракт кореня пуерарії лопатевої — 50 мг, екстракт трави якорців сланких — 50 мг, екстракт кореневища циміцифуги — 30 мг.
Допоміжні речовини: орісіл, кальцію стеарат, мікрокристалічна целюлоза, лактоза.
Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки:
білки — 21.0 г, вуглеводи — 7.0 г, жири — 0 г; 112 ккал (469 кДж).
Форма випуску
капсули з масою вмісту 400 мг № 30.
Спосіб застосування та дози
Вживати дорослим жінкам по 1 капсулі на добу незалежно від прийому їжі, запиваючи водою.
Протипоказання
Індивідуальна несприйнятливість компонентів, вагітність та період лактації, естроген-залежні гіперпроліферативні процеси.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4°С до 25°С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.