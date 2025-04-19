Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 243 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
604,84
Економія при броні: -19,89 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
612,99
Економія при броні: -127,32 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
606,27
Економія при броні: -120,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
602,62
Економія при броні: -116,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
616,80
Економія при броні: -149,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
596,99
Економія при броні: -88,46 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
595,97
Економія при броні: -31,80 грн