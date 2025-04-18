Київ (адресу не вказано)
Доступно в 452 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
603,71
Економія при броні: -120,29 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
599,04
Економія при броні: -32,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
405,25
Економія при броні: -82,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
588,84
Економія при броні: -21,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
395,03
Економія при броні: -101,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
627,60
Економія при броні: -128,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
603,31
Економія при броні: -36,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
592,37
Економія при броні: -25,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
587,93
Економія при броні: -21,08 грн