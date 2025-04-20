Львів (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
616,52
Економія при броні: -152,34 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
596,43
Економія при броні: -130,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
411,27
Економія при броні: -93,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
630,70
Економія при броні: -154,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
630,70
Економія при броні: -154,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
420,68
Економія при броні: -103,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
610,09
Економія при броні: -146,32 грн