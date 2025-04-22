Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
630,50
Економія при броні: -153,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
607,05
Економія при броні: -62,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
630,50
Економія при броні: -153,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
620,49
Економія при броні: -154,46 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
630,50
Економія при броні: -153,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
612,81
Економія при броні: -146,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
616,80
Економія при броні: -139,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
593,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
625,90
Економія при броні: -148,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
604,91
Економія при броні: -139,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек
589,87
Економія при броні: -123,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Декліманс капсули №30
Сіріус Блек