Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ (320266) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 10,38 грн Без рецепта 10 шт від 10,38 грн 10 шт від 10,96 грн 10 шт від 10,57 грн 10 шт від 10,28 грн 10 шт від 12,00 грн 10 шт від 10,18 грн 10 шт від 10,04 грн 10 шт від 9,75 грн 10 шт від 10,04 грн Більше +5 В наявності в 50 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Київський вітамінний завод Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин