Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ

АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ (320266) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
АСКОРБІНКА<sup>®</sup> З ЦУКРОМ
Ціна в місті Київ
від 10,38 грн
Без рецепта
10 шт від 10,38 грн 10 шт від 10,96 грн 10 шт від 10,57 грн 10 шт від 10,28 грн 10 шт від 12,00 грн 10 шт від 10,18 грн 10 шт від 10,04 грн 10 шт від 9,75 грн 10 шт від 10,04 грн
Більше
+5
В наявності в 50 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин