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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з м'ятним смаком, №10 - Київ (193095) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (13)
12,55
Економія: -0,38 грн
12,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (9)
11,45
Економія: -0,34 грн
11,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (13)
12,45
Економія: -0,37 грн
12,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (5)
10,60
Економія: -0,32 грн
10,28 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (7)
11,90
Економія: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (6)
11,90
Економія: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (13)
12,50
Економія: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (9)
12,30
Економія: -0,37 грн
11,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (12)
12,20
Економія: -0,37 грн
11,83 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (13)
12,20
Економія: -0,37 грн
11,83 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (10)
11,80
Економія: -0,35 грн
11,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (13)
11,80
Економія: -0,35 грн
11,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (8)
11,80
Економія: -0,35 грн
11,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (6)
11,90
Економія: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (5)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (12)
12,20
Економія: -0,37 грн
11,83 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (9)
10,75
Економія: -0,32 грн
10,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
Всього: упаковка (5)
12,30
Економія: -0,37 грн
11,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (9)
11,05
Економія: -0,33 грн
10,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (4)
10,65
Економія: -0,32 грн
10,33 грн