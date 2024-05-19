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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки з лимонним смаком, №10 - Київ (413697) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (16)
12,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (13)
12,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (9)
11,80
Економія: -0,35 грн
11,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (15)
12,50
Економія: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (13)
12,45
Економія: -0,37 грн
12,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (7)
12,10
Економія: -0,36 грн
11,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (10)
12,10
Економія: -0,36 грн
11,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (5)
12,35
Економія: -0,37 грн
11,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (11)
12,45
Економія: -0,37 грн
12,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (8)
12,10
Економія: -0,36 грн
11,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (6)
12,05
Економія: -0,36 грн
11,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (8)
11,80
Економія: -0,35 грн
11,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (5)
12,20
Економія: -0,37 грн
11,83 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (3)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (8)
12,05
Економія: -0,36 грн
11,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (9)
12,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (4)
12,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
Всього: упаковка (11)
12,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (13)
12,35
Економія: -0,37 грн
11,98 грн