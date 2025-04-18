Київ (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
8,89
Економія при броні: -0,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
9,14
Економія при броні: -0,27 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
8,94
Економія при броні: -0,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
8,89
Економія при броні: -0,27 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод
8,89
Економія при броні: -0,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки №10
Київський вітамінний завод