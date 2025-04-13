дорослим по 2–3 капсули під час прийому їжі ввечері або за рекомендацією лікаря.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Термін споживання — до 4 тиж; в подальшому можливість та терміни споживання узгоджувати з лікарем.

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів.

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким хворобам, не повинен використовуватися як замінник збалансованого харчування.

Не є лікарським засобом.