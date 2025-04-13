Дієтичні добавки загальнозміцнюючої і тонізуючої дії для чоловіків і жінок

Зіман (Ziman)

Зіман капсули №30
Ціни в Київ
від 697,95 грн
В 566 аптеках
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Характеристики
Виробник
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

Зіман інструкція із застосування

Склад

Кожна капсула містить MBP комплекс — 950 мг, який складається з ZMA порошку — 450 мг, включаючи магній — 83,52 мг, цинк — 5,58 мг, вітамін В6 — 1,935 мг; L–карнітину L-тартрату — 146,8 мг (еквівалентно 100 мг L-карнітину), нікотинаміду — 20 мг, селен-метіонінового комплексу із забезпеченням селену 70 мкг, вітаміну В1 — 1,50 мг, вітаміну В2 — 1,70 мг, біотину — 0,15 мг.

Характеристика

може бути рекомендоване лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування чоловіків як додаткове джерело L-карнітину, вітамінів групи В, цинку, магнію, селену з метою загального зміцнення організму.

Рекомендації з вживання

дорослим по 2–3 капсули під час прийому їжі ввечері або за рекомендацією лікаря.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Термін споживання — до 4 тиж; в подальшому можливість та терміни споживання узгоджувати з лікарем.
Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким хворобам, не повинен використовуватися як замінник збалансованого харчування.
Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

у прохолодному сухому, захищеному від прямого сонячного світла місці при температурі не вище 25 ˚С.