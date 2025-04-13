Зіман (Ziman)
Зіман інструкція із застосування
Склад
Кожна капсула містить MBP комплекс — 950 мг, який складається з ZMA порошку — 450 мг, включаючи магній — 83,52 мг, цинк — 5,58 мг, вітамін В6 — 1,935 мг; L–карнітину L-тартрату — 146,8 мг (еквівалентно 100 мг L-карнітину), нікотинаміду — 20 мг, селен-метіонінового комплексу із забезпеченням селену 70 мкг, вітаміну В1 — 1,50 мг, вітаміну В2 — 1,70 мг, біотину — 0,15 мг.
Характеристика
може бути рекомендоване лікарем для використання в раціонах дієтичного харчування чоловіків як додаткове джерело L-карнітину, вітамінів групи В, цинку, магнію, селену з метою загального зміцнення організму.
Рекомендації з вживання
дорослим по 2–3 капсули під час прийому їжі ввечері або за рекомендацією лікаря.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Термін споживання — до 4 тиж; в подальшому можливість та терміни споживання узгоджувати з лікарем.
Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яким хворобам, не повинен використовуватися як замінник збалансованого харчування.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
у прохолодному сухому, захищеному від прямого сонячного світла місці при температурі не вище 25 ˚С.