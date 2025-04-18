Харків (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
868,38
Економія при броні: -119,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
871,49
Економія при броні: -109,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низькі ціни №1
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
869,98
Економія при броні: -104,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
888,02
Економія при броні: -139,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES