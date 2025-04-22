Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
780,30
Економія при броні: -59,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
891,68
Економія при броні: -144,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
894,28
Економія при броні: -127,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
881,60
Економія при броні: -134,06 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
519,86
Економія при броні: -39,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
870,73
Економія при броні: -122,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
888,74
Економія при броні: -141,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
713,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
774,70
Економія при броні: -54,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Зіман капсули №30
MEGA LIFESCIENCES
891,59
Економія при броні: -178,17 грн