Дієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглоби

Артросан-спорт

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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
30 мл №1
Екомед
від 56,08 грн
в 35 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ"
50 мл №1
Екомед
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 56,08 грн
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Інструкція вказана для ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1

Артросан-спорт інструкція із застосування

Інструкція вказана для ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1

Склад

Водно-спиртові екстракти листя алое, шавлії, трави вовчого тіла болотного, квіток арніки, липи, насіння каштана, кореня солодки, живокосту лікарського, прополіса.

Форма випуску

Водно-спиртовий розчин.

Упаковка

Флакон сонцезахисного скла 50 мл з крапельним клапаном в картонній коробці 45 * 45 * 100 мм, групова упаковка — 50 шт.

Характеристики
Виробник
Екомед
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Дієтичні добавки