Артросан-спорт
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Інструкція вказана для ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Артросан-спорт інструкція із застосування
Інструкція вказана для ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Склад
Водно-спиртові екстракти листя алое, шавлії, трави вовчого тіла болотного, квіток арніки, липи, насіння каштана, кореня солодки, живокосту лікарського, прополіса.
Форма випуску
Водно-спиртовий розчин.
Упаковка
Флакон сонцезахисного скла 50 мл з крапельним клапаном в картонній коробці 45 * 45 * 100 мм, групова упаковка — 50 шт.
Характеристики
Виробник
Екомед
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл