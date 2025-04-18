Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
5.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
5.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
6.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
6.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
7.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 2
8.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26-А
8.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
8.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
9.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 39-А
9.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
9.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 91
9.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
86,30
Економія при броні: -22,83 грн