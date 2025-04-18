Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
174.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,70
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Глобине, вул. Володимирівська, 166
227.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,70
Економія при броні: -11,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 42
240.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 93
270.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
285.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
87,60
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
295.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 305
305.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
307.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
378.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -11,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
392.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -11,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Шевельова Юрія, 48
400.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
400.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
400.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -8,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
400.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
400.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
402.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -8,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 39-А
402.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
402.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
93,70
Економія при броні: -6,70 грн