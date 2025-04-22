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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні:
-11,00 грн
84,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 2-Г
115.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
63,77
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні:
-11,00 грн
84,10
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
86,30
Економія при броні:
-22,83 грн
63,47
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
87,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26-А
120.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
67,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
121.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
70,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
123.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
70,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
68,00
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
123.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні:
-8,10 грн
87,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 2
125.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
91,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
59,86
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
126.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
65,59
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
126.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
66,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
126.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
70,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шевельова Юрія, 48
127.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
62,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
127.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
68,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні:
-8,60 грн
87,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
128.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні:
-8,10 грн
87,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
128.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "АРТРОСАН-СПОРТ" 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні:
-8,10 грн
87,00
грн
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