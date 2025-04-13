Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Грація плюс (Grace plus)
Ціни в
Київ
від
43,65
грн
В 270 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Ціни в
Київ
від
43,65
грн
В 270 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню