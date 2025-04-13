Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Грація плюс (Grace plus)

ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г "Грацiя плюс" №20
Ціни в Київ
від 43,65 грн
В 270 аптеках
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Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки