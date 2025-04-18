Харків (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,00
Економія при броні: -25,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,74
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,88
Економія при броні: -5,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,00
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,68
Економія при броні: -4,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,62
Економія при броні: -15,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,00
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,03
Економія при броні: -21,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,20
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,13
Економія при броні: -13,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,61
Економія при броні: -26,26 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"