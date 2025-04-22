Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,00
Економія при броні: -28,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,02
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,14
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,00
Економія при броні: -28,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,59
Економія при броні: -7,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,39
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,79
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,13
Економія при броні: -14,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,36
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,90
Економія при броні: -5,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,19
Економія при броні: -14,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,70
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,81
Економія при броні: -5,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"