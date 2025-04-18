Київ (адресу не вказано)
Доступно в 277 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,34
Економія при броні: -21,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,08
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,69
Економія при броні: -18,64 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"