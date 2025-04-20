Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,80
Економія при броні: -4,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,66
Економія при броні: -16,26 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 11
1.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,42
Економія при броні: -3,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,84
Економія при броні: -4,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,10
Економія при броні: -5,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
4.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
4.1 км
ФІТОЧАЙ НА ОСНОВІ ПЕЛЮСТОК СУДАНСЬКОЇ ТРОЯНДИ фільтр-пакет 2 г №20
ЗАТ "Ліктрави"