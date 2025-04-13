прилади для вимірювання рівня глюкози крові

Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE
+ тест-смужки №50 №1
від 671,23 грн
в 480 аптеках
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СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE
№1
ОСАНГ Хелскер
від 444,20 грн
в 283 аптеках
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite
№1
Infopia
від 328,96 грн
в 189 аптеках
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite
+тест полоски №50
від 759,00 грн
в 26 аптеках
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Ціни в Київ
від 328,96 грн
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Характеристики
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби