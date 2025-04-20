Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
952,01
Економія при броні: -63,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
947,01
Економія при броні: -58,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №50
823,00
Економія при броні: -73,00 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №50
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
931,65
Економія при броні: -43,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
887,23
Економія при броні: -34,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
944,33
Економія при броні: -118,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
948,35
Економія при броні: -59,91 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
883,89
Економія при броні: -93,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
923,26
Економія при броні: -97,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
951,56
Економія при броні: -125,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
933,88
Економія при броні: -45,44 грн