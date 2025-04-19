Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
893,23
Економія при броні: -40,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
909,17
Економія при броні: -56,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
946,92
Економія при броні: -58,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №50
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
953,62
Економія при броні: -65,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
942,99
Економія при броні: -54,55 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
940,49
Економія при броні: -52,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
491,55
Економія при броні: -55,04 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
905,83
Економія при броні: -53,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
901,29
Економія при броні: -48,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
940,05
Економія при броні: -51,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
954,24
Економія при броні: -65,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
920,40
Економія при броні: -31,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
925,76
Економія при броні: -37,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
935,31
Економія при броні: -46,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Нє болєй
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Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
896,49
Економія при броні: -43,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia