Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №50
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
939,24
Економія при броні: -50,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека інтернет цін
Зачинено
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Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
939,60
Економія при броні: -51,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
932,99
Економія при броні: -44,55 грн
Аптека низьких цін
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Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
919,69
Економія при броні: -31,25 грн
Аптека оптових цін
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Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
936,65
Економія при броні: -48,21 грн
Аптека оптових цін
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Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Подорожник
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Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека копійка
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Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
930,67
Економія при броні: -42,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
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444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
953,17
Економія при броні: -64,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №50
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
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444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
952,10
Економія при броні: -63,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
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444,20 грн
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944,60
Економія при броні: -56,16 грн
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
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ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
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902,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
864,76
Економія при броні: -58,81 грн
Аптека інтернет цін
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
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902,10 грн