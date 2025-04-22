Глюкометр Глюнео лайт (Glucometer Gluneo lite)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №50
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
909,94
Економія при броні: -57,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
950,94
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
937,46
Економія при броні: -49,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №1
Infopia
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
922,28
Економія при броні: -33,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
906,94
Економія при броні: -54,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
929,06
Економія при броні: -40,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
902,10 грн
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GluNeo® Lite №50
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
ОСАНГ Хелскер
444,20 грн
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™ LITE №1
948,08
Економія при броні: -59,64 грн