Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБинт еластичний стрічковий середньої розтяжності Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності (316977) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 37,66 грн Без рецепта 1 шт від 37,66 грн 1 шт від 32,70 грн 1 шт від 94,70 грн 1 шт від 31,60 грн 1 шт від 20,10 грн 1 шт від 28,01 грн 1 шт від 31,80 грн 1 шт від 23,10 грн 1 шт від 50,70 грн 1 шт від 61,80 грн 1 шт від 84,60 грн 1 шт від 89,70 грн Більше +5 В наявності в 23 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Укрвата Форма випуску 8 см х 3 м Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші еластичні бинти