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Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності (316977) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності
Ціна в місті Київ
від 37,66 грн
Без рецепта
1 шт від 37,66 грн 1 шт від 32,70 грн 1 шт від 94,70 грн 1 шт від 31,60 грн 1 шт від 20,10 грн 1 шт від 28,01 грн 1 шт від 31,80 грн 1 шт від 23,10 грн 1 шт від 50,70 грн 1 шт від 61,80 грн 1 шт від 84,60 грн 1 шт від 89,70 грн
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В наявності в 23 аптеках
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Виробник
Форма випуску
8 см х 3 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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