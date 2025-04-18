Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Економія при броні: -11,99 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні: -13,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
5.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Економія при броні: -18,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
7.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні: -13,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миропільська, 1
7.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні: -14,09 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні: -14,09 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
9.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні: -13,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні: -14,09 грн
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Економія при броні: -18,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
9.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні: -13,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
9.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 50
11.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Економія при броні: -16,34 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
12.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
439.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 5 м №1
Укрвата
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
443.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 5 м №1
Укрвата