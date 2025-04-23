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Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності
Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності
Вінниця
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Зодчих, 50
188.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Економія при броні:
-16,34 грн
37,66
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
189.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
189.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
190.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
192.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Економія при броні:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
197.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
197.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
197.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Економія при броні:
-11,99 грн
28,01
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
198.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
198.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
200.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
201.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
203.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні:
-14,09 грн
28,01
грн
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Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Економія при броні:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 1
204.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Київ, вул. Стальського, 24
205.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
205.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
206.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
208.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні:
-13,69 грн
28,01
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
346.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 5 м №1
Укрвата
79,80
грн
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