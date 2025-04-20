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Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності
Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності
Львів
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Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
455.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Зодчих, 50
457.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Економія при броні:
-16,34 грн
37,66
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
458.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
458.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
463.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Економія при броні:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
465.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
467.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Економія при броні:
-11,99 грн
28,01
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
467.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
467.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
468.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
469.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
470.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
473.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
474.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
475.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
475.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
476.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
477.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні:
-14,09 грн
28,01
грн
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Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Економія при броні:
-18,38 грн
42,42
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
618.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 5 м №1
Укрвата
79,80
грн
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