Бинт еластичний стрічковий середньої розтяжності
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
2.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 5 м №1
Укрвата
В містах поряд
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
401.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні: -14,09 грн
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Економія при броні: -18,38 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні: -14,09 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 1
403.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Економія при броні: -14,09 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
404.4 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні: -13,69 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Стальського, 24
404.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
406.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні: -13,69 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
408.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні: -13,69 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
410.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
411.3 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
411.6 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Економія при броні: -11,99 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
412.0 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
414.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Економія при броні: -18,38 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
415.2 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Економія при броні: -13,69 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
419.8 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
419.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Зодчих, 50
421.1 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Економія при броні: -16,34 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
422.9 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Економія при броні: -20,18 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
565.5 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 5 м №1
Укрвата
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
565.7 км
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності 8 см х 5 м №1
Укрвата