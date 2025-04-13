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катетери аспіраційні
Катетер аспіраційний Медікеа
13 препаратів
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 10 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від
6,16
грн
в 26 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 14 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від
9,24
грн
в 24 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 6 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від
6,32
грн
в 19 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 16 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від
7,93
грн
в 17 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 12 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від
7,49
грн
в 17 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 8 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від
7,20
грн
в 16 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 14 №1
Допомога-I
від
5,87
грн
в 8 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 18 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від
8,20
грн
в 8 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 12 №1
Допомога-I
від
6,27
грн
в 6 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 10 №1
Допомога-I
від
9,80
грн
в 2 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 6 №1
Допомога-I
від
9,80
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 16 №1
Допомога-I
від
6,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 8 №1
Допомога-I
Немає в наявності
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Форма випуску
Fr 10
Fr 12
Fr 14
Fr 16
Fr 18
Fr 6
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Київ
від
6,16
грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
Fr 10
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери аспіраційні
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