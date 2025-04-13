катетери аспіраційні

Катетер аспіраційний Медікеа

13 препаратівЗнайти все в аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 10 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від 6,16 грн
в 26 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 14 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від 9,24 грн
в 24 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 6 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від 6,32 грн
в 19 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 16 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від 7,93 грн
в 17 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 12 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від 7,49 грн
в 17 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 8 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від 7,20 грн
в 16 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 14 №1
Допомога-I
від 5,87 грн
в 8 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 18 конектор kapkon, стерильний №1
Допомога-I
від 8,20 грн
в 8 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 12 №1
Допомога-I
від 6,27 грн
в 6 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 10 №1
Допомога-I
від 9,80 грн
в 2 аптеках
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 6 №1
Допомога-I
від 9,80 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 16 №1
Допомога-I
від 6,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Fr 8 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 6,16 грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
Fr 10
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби