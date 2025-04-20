Катетер аспіраційний Медікеа
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Львів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
8,82
Економія при броні: -0,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
4.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
33.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Подорожник
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
63.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,82
Економія при броні: -0,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 3
63.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,82
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
64.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
65.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
65.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Коперника, 11
68.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самбір, пл. Чайковського, 2
68.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
68.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28/136
69.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
10,00
Економія при броні: -0,30 грн