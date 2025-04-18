Київ
Катетер аспіраційний Медікеа

Катетер аспіраційний Медікеа

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 41 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,23 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
8,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
8,97 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
13,36 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
13,39 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
8,45 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
8,46 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
10,57 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
16,53 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
16,54 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
13,19 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
16,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
11,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
6,99 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,70 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
13,73 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
16,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
11,02 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
13,35 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
13,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
10,03 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
10,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
11,35 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
13,32 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
13,41 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
13,80 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
16,07 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
16,16 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
16,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
13,34 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
13,37 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
13,39 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
13,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,46 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
13,29 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
13,35 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
13,36 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
13,36 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
13,72 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
13,41 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
14,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
13,44 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
13,45 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
14,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
9,87 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
10,76 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
12,23 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
13,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
13,36 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
17,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
8,29 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
9,30 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
13,41 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
13,40 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
16,10 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
16,20 грн
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