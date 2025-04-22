Катетер аспіраційний Медікеа
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
7,61
Економія при броні: -0,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
65.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 1
83.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
84.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 2-А
84.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
115.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
120.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
12,10
Економія при броні: -4,10 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
12,10
Економія при броні: -3,70 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
12,10
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
121.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I