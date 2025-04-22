Київ
Катетер аспіраційний Медікеа

Катетер аспіраційний Медікеа

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 166 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
11,03 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
12,84 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
7,89 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,20 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
8,22 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
13,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
8,19 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,54 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
8,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
16,55 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,54 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
8,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
7,61
Економія при броні: -0,45 грн
7,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
65.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 1
83.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
13,37 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 1
84.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 2-А
84.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
13,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
115.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
8,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
13,30 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
13,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
16,12 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
120.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
12,10
Економія при броні: -4,10 грн
8,00 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 6 №1
Допомога-I
12,10
Економія при броні: -3,70 грн
8,40 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
12,10
Економія при броні: -4,10 грн
8,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
121.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
10,85 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
13,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,70 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
14,30 грн
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