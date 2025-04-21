Київ
Катетер аспіраційний Медікеа

Катетер аспіраційний Медікеа

Вінниця (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 167 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
11,25 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
13,33 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гнівань, вул. Соборна, 55
19.6 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
10,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
8,19 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,54 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
9,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
67.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
11,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Байраківського Академіка, 70
86.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
13,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 4
87.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
11,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Соборна, 19
87.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
8,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 1-В
108.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
13,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Грушевського Михайла, 2/3
108.6 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
13,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
11,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
8,19 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
8,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Станишівка, шосе Сквирське, 6-А
111.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
10,48 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
13,42 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
16,42 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
17,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
112.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
8,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
113.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
16,41 грн
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
16,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
113.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,82
Економія при броні: -0,02 грн
8,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
113.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
9,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 22
116.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
16,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 16
118.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
17,00 грн
ГоловнаКошикОбране