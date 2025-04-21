Катетер аспіраційний Медікеа
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гнівань, вул. Соборна, 55
19.6 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
67.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Байраківського Академіка, 70
86.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 4
87.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Соборна, 19
87.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 1-В
108.4 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 18 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Грушевського Михайла, 2/3
108.6 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Станишівка, шосе Сквирське, 6-А
111.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 12 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 8 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
112.8 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Університетська, 63/9
113.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
113.1 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
8,82
Економія при броні: -0,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
113.3 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 22
116.5 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 10 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 16
118.2 км
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE Fr 16 №1
Допомога-I