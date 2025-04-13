катетери типу "Бабочка"

Катетер для ін'єкцій метелик Ігар

3 препаратиЗнайти все в аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR"
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR"
G23 №1
Ігар
від 2,81 грн
в 47 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR"
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR"
G21 №1
Ігар
від 3,40 грн
в 10 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR"
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR"
G25 №1
Ігар
від 3,10 грн
в 6 аптеках
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Ціни в Київ
від 2,81 грн
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Характеристики
Виробник
Ігар
Форма випуску
G23
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби